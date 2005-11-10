Non è un momento semplice per il Bayern Monaco. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Lilla, la squadra di Vincent Kompany si presenta all’appuntamento europeo con una lunga lista di assenze e con un clima interno reso più complicato anche dalla recente polemica legata a Jamal Musiala. Tra campo e gestione del gruppo, il tecnico belga deve affrontare una delle fasi più delicate della stagione.

Tanti assenti, Kompany deve reinventare.

L’infermeria bavarese è piena di nomi importanti. Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Alphonso Davies non saranno disponibili per la sfida di Champions, mentre Michael Olise resta in forte dubbio e potrebbe aggiungersi agli indisponibili. Situazione complicata anche per Luis Díaz e Jamal Musiala, entrambi destinati probabilmente alla panchina.

Per Kompany si tratta di un momento particolare anche dal punto di vista personale. Il tecnico è tornato recentemente in panchina dopo il ricovero che lo aveva costretto a saltare alcune settimane di allenamenti, ma ora deve gestire una rosa ridotta proprio nel periodo più intenso del calendario.

Il caso Musiala aumenta le tensioni in casa Bayern

A rendere ancora più movimentato il momento del club è la vicenda legata al talento tedesco. Le dichiarazioni della dirigenza sul suo contratto e sul suo ingaggio hanno scatenato critiche in Germania, con l’ex difensore Maik Franz che ha accusato i vertici bavaresi di aver superato il limite: "Non siamo più nel “Mia san Mia”, ma nel “Mia san money'".

Anche Michael Olise ha attirato l’attenzione mettendo "like" a un messaggio della FIFPRO in difesa di Musiala. Insomma, un clima tutt'altro che sereno.