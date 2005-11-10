La Coppa d’Africa 2026 è infinita. La finale disputata lo scorso 18 gennaio tra Senegal e Marocco non è infatti è proseguita negli uffici della giustizia sportiva e il verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport è atteso nelle prossime ore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Marca, la decisione dovrebbe confermare il titolo ai Leoni dell’Atlante.

La CAF aveva ribaltato il risultato della finale

Sul campo era stato il Senegal a imporsi, grazie al gol di Pape Gueye nei tempi supplementari. La situazione è però cambiata dopo il ricorso presentato dalla federazione marocchina, che aveva accusato gli avversari di aver abbandonato il terreno di gioco prima della fine della partita (dopo il rigore concesso - e poi sbagliato da Brahim Diaz - in pieno recupero). La Confederazione africana aveva quindi applicato l’articolo 82 del regolamento della CAN, secondo cui una squadra che rifiuta di giocare o lascia il campo senza autorizzazione dell’arbitro viene considerata sconfitta. La gara era stata così assegnata al Marocco con il risultato di 0-3, con conseguente assegnazione del trofeo.

Il Senegal protesta, ma il Marocco attende la conferma

La federazione senegalese aveva contestato duramente la decisione, definendola "ingiusta, senza precedenti e inaccettabile", ribadendo di considerarsi comunque vincitrice della competizione. Il TAS ha analizzato il caso negli ultimi mesi, ma secondo quanto filtra la sentenza dovrebbe confermare la posizione della CAF.