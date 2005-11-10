La storia e la rinascita di Georgi Lazarov: dalla perdita dell’udito alla Nazionale bulgara

A volte il calcio racconta storie che vanno oltre risultati e trofei. È il caso di Georgi Lazarov, attaccante classe 2004 che ha ricevuto la prima convocazione con la Nazionale maggiore della Bulgaria per le sfide di Nations League contro Islanda ed Estonia. Un traguardo speciale per un giocatore a cui, in passato, era stato detto che non avrebbe mai potuto diventare un professionista.

Lazarov utilizza apparecchi acustici dall'età di due anni, dopo aver perso gran parte dell'udito in seguito a una malattia contratta quando aveva appena due mesi. Una difficoltà che non ha mai fermato la sua ambizione. "Per tutta la mia vita ho sfidato le probabilità. Mi dicevano che non sarei mai arrivato al professionismo, ma non ho mai smesso di credere in me stesso", ha raccontato.

La scelta degli apparecchi acustici e la strada verso il professionismo

Cresciuto a Plovdiv, Lazarov ha coltivato fin da bambino il sogno del calcio. Nel percorso di crescita ha dovuto scegliere se sottoporsi a un intervento per gli impianti cocleari oppure continuare con gli apparecchi acustici, optando per la seconda soluzione per evitare possibili rischi legati ai colpi alla testa. Dopo il settore giovanile, l'attaccante si è imposto con la maglia del Cherno More, squadra della massima serie bulgara, con cui ha realizzato 11 gol e fornito 3 assist in 45 presenze. Ha inoltre vestito per nove volte la maglia dell'Under 21, partecipando anche al successo per 2-1 contro il Portogallo.

"Non smettete mai di sognare"

La chiamata della Nazionale maggiore rappresenta il momento più importante della sua carriera. "È un momento speciale per me e per tutta la mia famiglia, che mi è sempre stata accanto", ha spiegato Lazarov. Ora l'obiettivo è trasformare questa storia in un messaggio per chi affronta difficoltà simili: "La vita è piena di situazioni complicate, ma la cosa più importante è non arrendersi mai e non smettere mai di sognare".