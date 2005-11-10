Olanda, la sconfitta contro la Germania entra nella storia: è la peggiore dal 1959
Michele Pavese
Dall'euforia alla disfatta nel giro di pochi giorni. L'Olanda ha vissuto una pausa internazionale dai due volti: prima il trionfo per 7-0 contro la Grecia, poi il pesantissimo crollo di Berlino contro la Germania di Klopp. Il 5-0 subito dalla Mannschaft non è soltanto una sconfitta pesante per la squadra di Xavi Hernandez, ma un risultato che entra nella storia negativa degli Oranje.
Una batosta che mancava da quasi 70 anni
Secondo i dati Opta, l'Olanda non perdeva con almeno cinque gol di scarto dal 1959, quando arrivò un'altra umiliazione contro la Germania Ovest, terminata 7-0. Un digiuno negativo durato quasi settant'anni, interrotto dalla notte da incubo vissuta all'Olympiastadion di Berlino.
Il k.o. di ieri entra così nella top 10 delle sconfitte più larghe della storia della nazionale olandese. Il primato negativo resta però lontano: nel 1907 gli Oranje subirono una clamorosa sconfitta per 12-2 contro la selezione amatoriale dell'Inghilterra.
Xavi ai quarti, ma resta il segnale d'allarme
Nonostante il pesante passo falso, l'Olanda è riuscita comunque a qualificarsi ai quarti di finale di Nations League, in programma dal 25 al 30 marzo. La squadra di Xavi eviterà la Spagna, seconda nel proprio girone, ma potrebbe incrociare subito un'altra grande potenza europea come la Francia o l'Inghilterra. Il problema per il tecnico spagnolo sarà però ricostruire certezze dopo una prestazione che ha mostrato tutte le fragilità della sua formazione. Una settimana iniziata con sette gol segnati e terminata con cinque subiti: il contrasto più evidente di una squadra ancora alla ricerca della propria identità.