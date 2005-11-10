Mauricio Pochettino non ha ancora iniziato ufficialmente la sua avventura al Manchester United, ma il lavoro in vista del mercato è già cominciato. Il nuovo allenatore dei Red Devils, atteso al debutto in Premier League nel fine settimana, avrebbe infatti già individuato un obiettivo prioritario per la sessione di gennaio: Calvin Bassey.

Difesa da rifondare

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il centrale del Fulham è il profilo scelto da Pochettino per provare a risolvere le evidenti difficoltà difensive dello United. Il nigeriano, che può essere impiegato anche come terzino sinistro, è considerato un elemento in grado di aumentare fisicità e affidabilità nel reparto arretrato. I numeri raccontano una situazione complicata per i Red Devils: 19 gol subiti nelle prime dieci giornate di campionato e ben 30 complessivi considerando tutte le competizioni. Tra le squadre più importanti dei cinque principali campionati europei, soltanto il Lens ha incassato più reti (31).

Un affare possibile per gennaio

Bassey, 48 presenze con la nazionale nigeriana, potrebbe inoltre rappresentare un'opportunità di mercato. Il suo contratto con il Fulham scade al termine della stagione e, nonostante il club londinese abbia un'opzione per prolungare l'accordo, le trattative per il rinnovo non sono decollate. Il Manchester United potrebbe quindi inserirsi per anticipare la concorrenza e assicurarsi un giocatore arrivato al Fulham nel 2023 per 22,5 milioni di euro. A puntare su di lui fu Marco Silva, oggi allenatore del Benfica, che gli affidò un ruolo importante nella squadra londinese. Per Bassey, ora, potrebbe aprirsi presto una nuova sfida, con tutta la pressione che comporta vestire la maglia di uno dei club più importanti d'Inghilterra.