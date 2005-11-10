La prima sconfitta di Xavi Hernandez da commissario tecnico dei Paesi Bassi fa parecchio rumore. La Germania di Klopp ha travolto gli Oranje a Berlino con un netto 5-0, strappando il primo posto nel girone di Nations League e infliggendo alla nazionale olandese una delle peggiori serate degli ultimi anni. Un crollo inatteso soprattutto dopo la recente vittoria per 7-0 contro la Grecia, che aveva alimentato entusiasmo e aspettative attorno al nuovo corso.

Xavi: "Uno shock, non posso accettarlo"

Al termine della partita il tecnico spagnolo non ha nascosto delusione e incredulità per la prestazione dei suoi giocatori: "È stato uno shock per me come allenatore. Sono molto deluso, molto triste. Non abbiamo giocato a calcio, non abbiamo avuto spirito. Non lo capisco. Non posso accettarlo". Parole dure, accompagnate dalla richiesta di un cambio di atteggiamento immediato. "Costruiremo qualcosa di nuovo, ma la mentalità deve cambiare. I valori in campo devono migliorare. Abbiamo bisogno di giocatori con carattere", ha aggiunto Xavi, chiamando in causa direttamente il gruppo.

Anche Dumfries ammette il fallimento

Il tecnico olandese ha provato a spiegarsi una prestazione così distante da quella vista pochi giorni prima contro la Grecia: "Abbiamo giocato una partita storica venerdì, poi ora è successo tutto il contrario. Ho parlato con i giocatori perché cerco di capire cosa sia successo". Dall'interno dello spogliatoio è arrivata anche l'autocritica di Denzel Dumfries, uno dei leader della squadra: "È stata una brutta prestazione. Abbiamo regalato gol troppo facilmente e lasciato troppo spazio. Non dovrebbe succedere". Ora i Paesi Bassi approdano comunque ai quarti di finale della Nations League da secondi nel girone; il prossimo avversario potrebbe essere uno tra Francia, Inghilterra o Portogallo, ma prima Xavi dovrà gestire le critiche e ricostruire la fiducia dopo la notte più difficile del suo nuovo incarico.