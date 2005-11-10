Il futuro societario del Siviglia resta tutto da decifrare. Nonostante il clima attorno alla squadra sia diventato più sereno grazie ai risultati sportivi, i principali azionisti continuano a lavorare alla cessione del club. Dopo il fallimento della trattativa con Sergio Ramos, i contatti con altri potenziali acquirenti sono proseguiti e nelle prossime settimane sono attese novità. L'obiettivo è individuare un compratore entro la fine del 2026, per arrivare alla possibile conclusione dell'operazione nei primi mesi del 2027.

Goldman Sachs coordina il processo: tre offerte nella fase successiva

A supervisionare l'operazione è Goldman Sachs, banca d'investimento che sta sondando il mercato alla ricerca di soggetti interessati. Il piano prevede la presentazione di offerte non vincolanti entro la metà di dicembre, senza una valutazione economica prestabilita. Gli azionisti, assistiti dalla banca, selezioneranno quindi tre potenziali acquirenti con cui avviare una fase di negoziazione più approfondita. Tra i nomi emersi figurano HD Ventures, società legata ai miliardari sauditi Mansoor e Haider Syed, e un fondo seguito da Gareth Bale, ex stella del Real Madrid. Si sono inoltre riaffacciati Antonio Lappí e Fede Quintero, che la scorsa settimana hanno confermato pubblicamente la disponibilità della propria proposta.

Debiti, perdite e la necessità di nuovi capitali

Il Siviglia ha ridotto il proprio debito netto, indicato dal presidente in 60 milioni di euro, ma avrebbe ancora bisogno di un aumento di capitale di almeno 80 milioni per accelerare la ristrutturazione. Nel bilancio 2025-26, che sarà presentato all'assemblea degli azionisti del 10 dicembre, sono previste perdite per 27,4 milioni di euro. La dirigenza prevede comunque un netto miglioramento nel 2026-27, con un EBITDA operativo positivo al 30 giugno 2027.