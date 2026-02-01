Ufficiale Nuovo portiere per il Sunderland: annunciato l'arrivo di Melker Ellborg dal Malmo

Il Sunderland piazza un colpo tra i pali, assicurandosi Melker Ellborg dal Malmo. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l'ingaggio di Melker Ellborg, soggetto all'autorizzazione internazionale. Arrivato dal Malmö FF per una cifra non resa nota, il portiere 22enne ha firmato un contratto a lungo termine con lo Stadium of Light fino all'estate del 2030.

Melker ha avuto un 2025 da protagonista nell'Allsvenskan, mantenendo la porta inviolata per cinque volte in sette presenze in campionato e rappresentando allo stesso tempo i 24 volte campioni svedesi nella UEFA Champions League e nella UEFA Europa League. Melker ha iniziato la sua carriera nell'IFK Berga e si è allenato inizialmente con la squadra senior all'età di 12 anni; il suo debutto in prima squadra è avvenuto un anno dopo in un'amichevole.

Si è unito al Malmö prima della stagione 2021 e ha trascorso due anni nell'accademia del club prima di unirsi alla squadra senior nel 2021, con successivi prestiti all'IFK Malmö, all'Ariana FC e al Trelleborgs FF. Ellborg si unirà immediatamente ai suoi nuovi compagni di squadra, ma non potrà affrontare il Burley lunedì sera".