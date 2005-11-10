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L’Al-Nassr punta alla Champions d’Asia. Ma rinuncia a Ronaldo per il Pakhtakor

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:27Calcio estero
02.11.2026 13:27Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.i

Nonostante l’ottimo momento di forma, basti pensare alla tripletta segnata nell’ultima gara di Saudi Pro League, l’Al-Nassr ha deciso di rinunciare alla convocazione di Cristiano Ronaldo per l’impegno di questo pomeriggio in Uzbekistan contro il Pakhtakor valido per la quarta giornata della Champions League asiatica. Il tecnico del club saudita Ange Postecoglou ha infatti deciso di non includere il portoghese, così come Kingsley Coman e Mohamed Simakan nella lista dei convocati per la trasferta nell’ex repubblica sovietica spiegando di voler ridurre il carico di lavoro dei tre calciatori in vista di un calendario molto fitto di impegni e con altre lunghe trasferte in programma.

Il cammino dell’Al-Nassr in Champions asiatica

Il club saudita è uno dei candidati alla vittoria della competizione, ma non ha avuto una partenza brillante nella competizione continentale: attualmente l’Al-Nassr è infatti fuori dalle prime otto del raggruppamento ovest che accederanno alla prossima fase, ma ha anche giocato una gara in meno rispetto alle avversarie. Contro gli uzbeki la squadra andrà dunque alla caccia di una seconda vittoria per risalire la classifica ed evitare un clamoroso sorpasso visto che il Pakhtakor attualmente è appena un punto dietro i sauditi. Ma dovrà farlo senza il campione portoghese che ha raggiunto quota 985 reti in carriera e sogna di raggiungere le quattro cifre (ovvero mille gol) magari già entro la fine di questa stagione.

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