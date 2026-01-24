Tris del Dortmund, Emre Can con la testa all'Inter: "Mercoledì gara molto importante"

"Siamo stati molto criticati nelle ultime settimane e giustamente, ma oggi sono incredibilmente orgoglioso dei ragazzi e di come abbiamo gestito la situazione". Inizia così l'intervista rilasciata ai microfoni di Sky da Emre Can, centrocampista e capitano del Borussia Dortmund, dopo il successo per 0-3 ottenuto sul campo dell'Union Berlino anche grazie ad un suo gol.

Prosegue l'ex giocatore della Juventus, che pensa già al confronto europeo con l'Inter: "Non è mai facile giocare qui, bisogna tenere duro e ci siamo riusciti per 90 minuti. Complimenti alla squadra: un vero gioco maschio, non sempre bello, ma i punti sono ciò che conta e la lotta ha dato i suoi frutti. Il punteggio in Bundesliga è discreto, ma direi che c'è più potenziale in Champions League. Mercoledì abbiamo una partita molto, molto importante, ma siamo sulla buona strada anche in Bundesliga".