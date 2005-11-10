PSG-Barcellona, le formazioni ufficiali: Dembélé-Kvaratskhelia contro Yamal-Raphinha

Il big match di serata in Champions League è senza dubbio quello del Parco dei Principi fra PSG e Barcellona. Luis Enrique si affida al tridente composto da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, con Ferran Torres che parte dalla panchina.

Nel Barcellona ci sono Gordon, Olmo e Yamal alle spalle di Raphinha, Rodri invece sarà pronto ad entrare a gara in corso.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, L. Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. A disposizione: Chevalier, Mouak, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Ferran Torres, Akl iouche, Digne, Godts, Mayulu, Dro Fernández, Zaïre-Emery, Njantou. Allenatore: Luis Enrique.

Barcellona (4-3-3): Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Xavi Espart; Pedri, Bernal; Gordon, Olmo, Yamal; Raphinha. A disposizione: Szczęsny, Livaković, Balde, Fariñas, Gavi, Fermín López, Jesús, Adeyemi, Rodri, De Jong, Abdelkarim, Alex Campos. Allenatore: Hansi Flick.