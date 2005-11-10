Porto-PSV Eindhoven, le formazioni ufficiali: Farioli con Samu, Perisic dal 1'
Ivan Cardia
Al Do Dragao va in scena Porto-PSV, con entrambe le squadre schierate con il 4-3-3. Nei portoghesi Samu guida l’attacco, affiancato da Pepé e Pietuszewski; dall’altra parte Bosz si affida a Perisic, Mijnans e Bajraktarevic.
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepe, Samu, Pietuszewski.
A disposizione: Claudio Ramos, Joao Costa, Hwang, Sainz, Nehuen Perez, Andre Silva, Varela, Gimenez, Souza, Fofana, Martim Fernandes, Francisco Moura.
Allenatore: Francesco Farioli.
PSV (4-3-3): Kovar; Kostic, Gasiorowski, Geertruida, Dest; Mauro Junior, Til, Ko. Sano; Perisic, Mijnans, Bajraktarevic.
A disposizione: Olij, Smolenaars, Obispo, Flamingo, Hansen, Man, N. Fernandez, Santos, Bouhamdi, Cornecion.
Allenatore: Peter Bosz.