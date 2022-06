ufficiale Eintracht Francoforte, Gotze ha firmato. Contratto fino al 2025 per l'attaccante

E' arrivata l'ufficialità. Mario Gotze è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha annunciato l'arrivo dell'attaccante ex Borussia Dortmund e PSV che ha firmato un contratto fino al 2025. "Il fatto che un giocatore come Mario Gotze - ha detto il direttore sportivo Markus Krosche - abbia deciso di venire con convinzione da noi dopo numerose offerte testimonia l'immagine eccezionale che il club ha sviluppato negli ultimi anni. Non devo sprecare molte parole sulle qualità calcistiche. Finora ci è mancato un tipo di giocatore come lui. Le capacità tecniche di Mario aiuteranno enormemente il nostro gioco soprattutto quando avremo il possesso palla. Inoltre, può portare i suoi punti di forza in quasi tutte le posizioni offensive, il che ci offre ancora più variabilità tattica. Ultimo ma non meno importante, porta con sé molti anni di esperienza ai massimi livelli internazionali".