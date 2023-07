ufficiale PSG, altra esperienza in prestito per Xavi Simons: l'olandese va al Lipsia

Dopo un'annata al PSV Eindhoven con 22 gol e 12 assist in tutte le competizioni, Xavi Simons lascia nuovamente il Paris Saint-Germain in prestito. Il trequartista olandese era rientrato a Parigi, ma non si è mai allenato con i compagni. E da oggi è un nuovo calciatore del Red Bull Lipsia.

Scelto il numero di maglia

Il club tedesco ha appena annunciato l'arrivo a titolo temporaneo del giocatore classe 2003 per una stagione. Xavi Simons, ormai in pianta stabile anche nel giro della nazionale olandese, proseguirà dunque il suo percorso di crescita in Bundesliga. Scelto anche il numero di maglia: il calciatore ha scelto il 23.