Benfica, Prestianni potrebbe salutare in estate: Paris Saint-Germain e Bayern interessate

Il futuro di Gianluca Prestianni potrebbe essere lontano dal Benfica, anche se non già nel mercato invernale. Lo riferisce il programma Record na Hora, affiliato al quotidiano lusitano Record, spiegando che l’esterno offensivo classe 2006 grazie alle sue prestazioni ha attirato l’attenzione di diverse big in Europa pronte a lanciare l’assalto in estate.

Le pretendenti e la valutazione

I due club maggiormente interessati all’attaccante argentino sarebbero il Bayern Monaco, vista anche la questione Musiala, e soprattutto il Paris Saint-Germain che vedrebbe in Prestianni un calciatore con le caratteristiche giuste per affiancare Kvaratskhelia sulla corsia destra d’attacco della formazione di Luis Enrique. Il classe 2006 infatti non sarebbe visto come un sostituto del georgiano, ma di un innesto in più. Il Benfica valuta attualmente il calciatore, autore di 12 gol e 6 assist in 20 presenze, attorno ai 100 milioni di euro, una cifra che sicuramente non spaventa un club come quello parigino.

Il caso Vinicius può complicare le cose

Resta però da capire come i tifosi parigini, sa sempre molto attivi nella lotta contro il razzismo, possano prendere un eventuale arrivo di Prestianni dopo la vicenda che lo ha visto coinvolto lo scorso anno in Champions League in occasione della sfida contro il Real Madrid. L’argentino infatti fu accusato da Vinicius Jr di avergli rivolto degli insulti a sfondo razziale con l’arbitro che decise di interrompere la gara per alcuni minuti. La UEFA, al termine di un’indagine, decise di squalificarlo per sei giornate, di cui tre con la condizionale, per commenti ritenuti discriminatori " e " omofobi ".