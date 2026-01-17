Vinicius sommerso di fischi dai tifosi, finisce in lacrime: può incidere sul rinnovo col Real

È un amore struggente quello tra Vinicius e i tifosi del Real Madrid. La stella brasiliana non è stata perdonata dal Bernabeu nemmeno dopo la vittoria a fatica per 2-0 contro il Levante. E mentre l'esterno offensivo con la maglia numero 7 tratta con il club spagnolo e compie passi avanti in direzione del rinnovo di contratto, c'è qualcosa che si frappone: l'ambiente.

I fischi dei tifosi blancos a Vinicius sono stati diretti e inequivocabili nel momento in cui lo speaker dello stadio ha elencato la formazione ufficiale soffermandosi sul suo nome con una bordata di fischi. Uno dei giocatori probabilmente più nel mirino dei sostenitori del Real, ha risentito del fatto psicologicamente. E prima di scendere in campo per la partita di campionato odierna, Vini non ha saputo trattenersi e catturato dalle telecamere è apparso seduto sui gradini, dentro il tunnel che precede il prato del Bernabeu, in lacrime mentre ascolta il dissenso del popolo delle merengues.

Così scosso che è intervenuto un compagno, Kylian Mbappé. L'ex PSG infatti si è avvicinato per consolare il compagno di squadra, che invece si è coperto il volto con le mani. E l'inferno non è finito lì, perché i decibel sono aumentati anche durante la partita, visto che ogni azione di Vinicius è stata fischiata. Inclusa uno slalom interno dall'alto tasso spettacolare e un tiro parato. Dentro il Real, a questo proposito, regna un po' di preoccupazione perché potrebbe influenzare le dinamiche di trattativa di rinnovo con il talentuoso classe 2000. Senza affetto corrisposto dai tifosi potrebbe essere dura avanti insieme.