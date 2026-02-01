Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Werder Brema, esonerato l'allenatore Steffen: Duarte e Gross sostituti ad interim

Werder Brema, esonerato l'allenatore Steffen: Duarte e Gross sostituti ad interim
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 13:54Calcio estero
Paolo Lora Lamia
fonte ANSA
Steffen licenziato dopo il pareggio casalingo con il Mönchengladbach

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Esoneri anche in Bundesliga. Il Werder Brema ha infatti annunciato la separazione dall'allenatore Horst Steffen, che sta pagando il prezzo di una serie di risultati negativi, l'ultimo dei quali è stato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach.

"È stata una decisione difficile, ma non crediamo più che Horst e la squadra possano ribaltare la situazione dopo questa lunga serie di sconfitte", ha spiegato il direttore sportivo del club, Clemens Fritz. Gli allenatori in seconda Raphael Duarte e Christian Gross assumeranno l'incarico ad interim e prepareranno la prossima partita di Bundesliga, tra una settimana a Friburgo. Steffen ha assunto la guida del Werder Brema in estate, sostituendo Ole Werner, esonerato alla fine della stagione 2024/25. Il 56enne è l'ottavo allenatore della Bundesliga ad essere esonerato in questa stagione. (ANSA).

Articoli correlati
Bundesliga, disputati 2 recuperi: l'Hoffenheim continua a volare, beffa Lipsia contro... Bundesliga, disputati 2 recuperi: l'Hoffenheim continua a volare, beffa Lipsia contro Blessin
Il Parma guarda in Bundesliga per rinforzare la difesa. Contatti per Deman Il Parma guarda in Bundesliga per rinforzare la difesa. Contatti per Deman
Bundesliga, spettacolo nell'anticipo: pazzo 3-3 tra Werder Brema ed Eintracht Bundesliga, spettacolo nell'anticipo: pazzo 3-3 tra Werder Brema ed Eintracht
Altre notizie Calcio estero
L'Athletic Bilbao guarda al domani: dallo Stoccarda arriva il baby centrocampista... UfficialeL'Athletic Bilbao guarda al domani: dallo Stoccarda arriva il baby centrocampista Korkut
Werder Brema, esonerato l'allenatore Steffen: Duarte e Gross sostituti ad interim... UfficialeWerder Brema, esonerato l'allenatore Steffen: Duarte e Gross sostituti ad interim
Real Madrid-Rayo Vallecano, le formazioni ufficiali: Arbeloa schiera Camavinga a... Real Madrid-Rayo Vallecano, le formazioni ufficiali: Arbeloa schiera Camavinga a sinistra
Mayckel Lahdo lascia l'AZ Alkmaar: va a giocare in Danimarca, in prestito al Brøndby... UfficialeMayckel Lahdo lascia l'AZ Alkmaar: va a giocare in Danimarca, in prestito al Brøndby
Nuovo portiere per il Sunderland: annunciato l'arrivo di Melker Ellborg dal Malmo... UfficialeNuovo portiere per il Sunderland: annunciato l'arrivo di Melker Ellborg dal Malmo
Ortega lascia il Manchester City in prestito: va a difendere i pali del Nottingham... UfficialeOrtega lascia il Manchester City in prestito: va a difendere i pali del Nottingham Forest
Liverpool, si lavora per un vecchio pallino di Slot: per la difesa nel mirino Geertruida... Liverpool, si lavora per un vecchio pallino di Slot: per la difesa nel mirino Geertruida
Elche, nome nuovo per la linea mediana: preso Villar in prestito dalla Dinamo Zagabria... UfficialeElche, nome nuovo per la linea mediana: preso Villar in prestito dalla Dinamo Zagabria
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
4 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus attivissima sul mercato. Fatta per Holm, al Bologna va Joao Mario: le formule
Immagine top news n.1 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine top news n.2 Inter, Diaby tramontato, anzi no: oggi un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Al-Ittihad
Immagine top news n.3 PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a Catanzaro
Immagine top news n.4 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.5 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Immagine top news n.6 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.7 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina forte su Zappa. Si lavora con il Cagliari per un prestito con riscatto. Il punto
Immagine news Serie A n.2 Massolin sarà un nuovo giocatore dell'Inter. A giugno, fino al 2030: i dettagli
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, acquistato un terzino sinistro svizzero. Ademi parte con la Primavera
Immagine news Serie A n.4 Il retroscena dall'Inghilterra, per Beto l'Everton chiedeva Zhegrova: no della Juventus
Immagine news Serie A n.5 Strefezza pronto al ritorno in Serie A: ormai a un passo il trasferimento al Parma
Immagine news Serie A n.6 Torino, Maripan al 45': "Casadei è forte, lo cerchiamo tanto perché ha la qualità giusta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Non si ferma la Juve Stabia. Nel mirino dei campani c'è Diakitè del Palermo: si lavora al prestito
Immagine news Serie B n.2 L'Empoli guarda in A per i rinforzi. Nel mirino Hojholt del Pisa e Sabiri della Fiorentina
Immagine news Serie B n.3 Monza-Padova, i convocati di Bianco: recuperato Dany Mota. Prima chiamata per Cutrone
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, doppio innesto tra i pali. Tesseramento avvenuto per Micai, e con lui di Zwaan
Immagine news Serie B n.5 Samp, con Gregucci-Foti il "Ferraris" è tornato fortino: ora serve cambiare passo in trasferta
Immagine news Serie B n.6 Un 2006 e un 2008 in campo per la Sampdoria: Martinelli e Palma, gioventù e personalità
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Team Altamura punta a rinforzare la difesa. Nel mirino c'è Camigliano del Potenza
Immagine news Serie C n.2 Innesto in difesa per l'Arezzo: prelevato a titolo definitivo dal Pisa Casarosa
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 24ª giornata: dopo 45', Vicenza già avanti di due reti. Cittadella fermato sul pari
Immagine news Serie C n.4 Juventus, visite mediche per Oboavwoduo. Arriva dal City e verrà aggregato alla Next Gen
Immagine news Serie C n.5 Cavese, in attacco è tutto fatto per l'ex Bra Minaj. E tra i pali arriva in prestito Sposito
Immagine news Serie C n.6 Juve Next Gen, Mulazzi ritorna in bianconero: il difensore arriva in prestito dal Sion
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping