Zero minuti col Sunderland, Pembele fa le valigie e ritorna in Francia
Timothée Pembélé torna in Ligue 1. Il terzino scuola Paris Saint-Germain lascia il Sunderland e fa ritorno al Le Havre. Il francese in questa stagione non è stato mai impiegato dai black cats e si trasferisce con la formula del prestito secco.
