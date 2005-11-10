Il Bologna mette la terza (di fila). Varela non basta al Monza, che sbatte su Skorupski

Terza vittoria consecutiva per il Bologna e la cura Palladino continua a dare i suoi frutti. I rossoblù hanno battuto il Monza dopo una partita iniziata molto male, visto il calcio di rigore con il quale gli ospiti erano passati in vantaggio, grazie al solito Varela che ha trovato il suo nono gol nelle prime dieci giornate. Alla mezz'ora il pareggio di Pobega, che ha chiuso le marcature del primo tempo, mentre al 59' altro rigore, questa volta assegnato al Bologna e trasformato da Bernardeschi, per il 2-1 che ha di fatto chiuso la partita, anche se l'ultima emozione è arrivata sul terzo penalty di giornata, parato da Skorupski a Cutrone.

Le parole di Palladino

Nel post gara Raffaele Palladino ha commentato: "Orsolini è rientrato questa settimana e volevo dargli minutaggio alla fine, poi ho preferito mettere una punta di peso. Faccio i complimenti a Dovbyk, è entrato bene. Quello che ho detto ai ragazzi a fine partita era di non vedere l'ora di sentire questa bella musica dopo una vittoria andando a cantare coi tifosi. Ho voluto che venissero tutti, il Bologna è di tutti quanti. È stata una bella soddisfazione".

Le parole di Juric

Chiaramente non soddisfatto Juric, che ha analizzato così la sconfitta: "Oggi abbiamo creato sicuramente meno e abbiamo il problema delle ingenuità. Sono situazioni che i ragazzi non interpretano ancora nel modo giusto, come sui due gol. Se subisce sempre in certe situazioni, diventa difficile. I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo sofferto. Il Bologna è stato superiore nei contrasti, abbiamo preso due gol su due piazzati e lì sono stati superiori".