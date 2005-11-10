Inghilterra spietata, bene la Spagna; c'è un po' di Italia...nella Scozia. La giornata di Nations

Un sabato sera di Nations League che si è concluso con anche l'Italia protagonista, seppur non in campo: nella vittoria della Scozia sulla Macedonia del Nord, infatti, c'è stato lo zampino di Kieron Bowie del Sassuolo, che su assist del centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha sbloccato il match concluso poi sul doppio vantaggio. Una sorta di vendetta tricolore dopo lo sciagurato e ormai noto playoff che all'Italia è costato la partecipazione ai mondiali in Qatar?

Non sono mancati i successi di Spagna e Inghilterra, con quest'ultima compagine che ha annientato senza appello una Croazia che di fatto non è scesa in campo.

Di seguito, il recap di quello che è accaduto:

UEFA Nations League – League A, Gruppo 3

I risultati dei match giocati

Croazia-Inghilterra 0-7

8' e 53' Kane, 21' Bellingham, 39' Gordon 39', 45' e 68' Saka, 87' Rogers

Spagna-Repubblica Ceca 2-1

6' Yamal (S), 35' Rodri (S), 69' Sláma (R), 89' Merino (S)

La classifica: Spagna 9, Inghilterra 6, Croazia 3, Repubblica Ceca 0

UEFA Nations League – League B, Gruppo 1

I risultati dei match giocati

Macedonia del Nord-Scozia 0-2

7' Bowie, 70' [rig.] McGinn

Svizzera-Slovenia 2-1

2' Vipotnik (SL), 10' [aut.] Janža (SL), 38' Ndoye (SV)

La classifica: Svizzera 9, Slovenia 4, Scozia 4, Macedonia del Nord 0

UEFA Nations League – League C, Gruppo 1

I risultati dei match giocati

Finlandia-Albania 2-1

26' e 71' Walta (F), 4' Manaj (A)

Bielorussia-San Marino 4-0

46' e 88' Kontsevoi, 65' Shumanski, 68' Ebong 68'

La classifica: Finlandia 7, Albania 6, Bielorussia 4, San Marino 0

UEFA Nations League – League C, Gruppo 4

I risultati dei match giocati

Estonia-Lussemburgo 1-0

5' Peetson

Islanda-Bulgaria 3-0

37' e 60' Óskarsson, 90' Ellertsson

La classifica: Islanda 7, Estonia 5, Lussemburgo 3, Bulgaria 1