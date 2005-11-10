Nations League, Ramos trascina il Portogallo: gol, Serie A protagonista e Haaland ko

Serata ricca di emozioni in Nations League, con diversi protagonisti della Serie A in grande spolvero. Nella Lega A il Portogallo conquista la qualificazione ai quarti di finale con due giornate d'anticipo grazie al successo in rimonta sulla Norvegia per 2-1. Gli scandinavi passano avanti al 36' con Ajer, ma la Seleçao reagisce immediatamente trovando il pari due minuti più tardi con Joao Cancelo. A decidere la sfida è ancora una volta Gonçalo Ramos, attaccante del Milan, che al 79' firma il gol vittoria. Serata complicata invece per la Norvegia, che perde anche Erling Haaland: il centravanti del Manchester City ha chiesto il cambio nel corso della partita dopo aver accusato un problema fisico. Nel finale espulso Francisco Conceição tra i portoghesi.

Nelle altre gare del massimo livello, la Danimarca supera il Galles grazie al rigore trasformato da Rasmus Hojlund al 75', mentre termina senza reti la sfida tra Grecia e Germania. Successo dell'Olanda sulla Serbia per 2-1: apre le marcature lo juventino Teun Koopmeiners al 31', pareggia Cvetkovic, poi nella ripresa decide Joshua Zirkzee al 72'.

In Lega B finisce 1-1 il confronto tra Irlanda e Israele. Gli irlandesi passano avanti con il rigore di Troy Parrott al 39', ma gli ospiti trovano il pareggio con Dor Peretz. Nel pomeriggio si erano invece disputate altre tre partite. Nella Lega D l'Azerbaigian ha battuto la Lituania 1-0 grazie alla rete di Khaybulaev, conquistando momentaneamente il primo posto nel Gruppo 2. Sempre in Lega D, Malta - allenata da Emilio De Leo - ha superato Andorra con il gol di Teuma, consolidando la vetta del Gruppo 1 con 7 punti. In Lega B, infine, pareggio tra Kosovo e Austria: Asllani porta avanti i padroni di casa al 70', Lang firma l'1-1 finale.

Risultati

Lega A

Galles - Danimarca 0-1: 75' rig. Hojlund

Grecia - Germania 0-0

Olanda - Serbia 2-1: 31' Koopmeiners (O), 35' Cvetkovic (S), 72' Zirkzee (O)

Portogallo - Norvegia 2-1: 36' Ajer (N), 38' Cancelo (P), 79' Ramos (P)

Lega B

Irlanda - Israele 1-1: 39' rig. Parrott (I), 45'+ D. Peretz (Is)

Kosovo-Austria 1-1: 70' Asllani (K), 85' Lang (A)

Lega D

Azerbaigian-Lituania 1-0: 25' Khaybulaev

Malta-Andorra 1-0: 49' T. Teuma

Classifiche

Lega A - Gruppo 2

Olanda 8

Grecia 8

Germania 5

Serbia 0



Gruppo 4

Portogallo 12

Danimarca 6

Galles 3

Norvegia 3

Lega B - Gruppo 3

Austria 8

Kosovo 5

Irlanda 5

Israele 2

Lega D - Gruppo 1

Malta 7

Gibilterra 2

Andorra 1



Gruppo 2

Azerbaigian 5

Lituania 4

Liechtenstein 1