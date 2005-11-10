Un talento al giorno, Brian Farinas: il Barça fa ancora centro con la Masia

Il Barcellona è pronto a blindare Brian Farinas Pérez, ennesimo talento proveniente dalla cantera catalana: nato il 9 febbraio 2006 a Benicarló, Fariñas è un centrocampista spagnolo di grande talento. Arrivato a La Masia dal Villarreal nel 2018, ha percorso tutte le categorie giovanili e ha contribuito al treble del Juvenil A (Liga, Copa del Rey e Youth League). Ha esordito con il Barça Atlètic e, dopo una stagione da protagonista nel 2025/26, è stato promosso in prima squadra nell’estate 2026 sotto la guida Hansi Flick, indossando il numero 4.

Caratteristiche tecniche

Dal punto di vista della posizione in campo, è un centrocampista centrale versatile, alto 1,80 m. Si distingue per primo tocco, visione di gioco e capacità di giocare tra le linee. Abile in costruzione, interdizione e inserimento, unisce qualità tecnica a intensità e regolarità, profilandosi come un profilo completo e adattabile allo stile blaugrana.

Nome: Brian Fariñas Pérez

Data di nascita: 9 febbraio 2006

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista versatile

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Sergi Roberto

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