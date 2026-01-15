Ufficiale Dopo 10 anni, Emiliano Rigoni torna a casa: l'ex Samp e Atalanta firma col Belgrano

Emiliano Rigoni è ufficialmente un nuovo giocatore del Belgrano. A dieci anni dal suo addio, l’esterno offensivo di Colonia Caroya torna nel club che lo ha cresciuto per rinforzare la rosa guidata da Ricardo Zielinski, aprendo così un nuovo capitolo di una storia iniziata molto presto.

Rigoni arriva a Córdoba da svincolato e ha firmato un contratto che lo legherà al club celeste fino a dicembre 2027. Un’operazione importante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche simbolico, che riporta a casa uno dei talenti formatisi nel vivaio di Alberdi. La sua avventura con il Belgrano era cominciata nel 2005, quando aveva appena 11 anni. Cresciuto nelle giovanili, Rigoni ha percorso tutte le tappe fino al debutto in prima squadra, avvenuto il 4 agosto 2013 contro il Lanús: entrò al 68’ al posto di Lucas Zelarayán, allora agli inizi di una carriera che avrebbe poi preso il volo.

Nella sua prima esperienza con la maglia del Pirata, Rigoni ha collezionato 76 presenze, realizzando 8 gol e fornendo 6 assist, prima del trasferimento all’Independiente nel gennaio 2016. Da lì è iniziato un percorso internazionale di alto livello, che lo ha portato a vestire anche la maglia della Nazionale argentina e a giocare in campionati di primo piano. Zenit in Russia, Atalanta e Sampdoria in Italia, Elche in Spagna, Austin FC negli Stati Uniti, León in Messico e San Paolo in Brasile: tappe diverse, esperienze ricche e trofei importanti, tra cui tre campionati russi, una Coppa, una Supercoppa e una Copa Sudamericana.