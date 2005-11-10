Kostantinos Karetsas vale almeno 100 milioni. O almeno è la cifra che il Borussia Dortmund vuole per il suo centrocampista offensivo dopo gli interessamenti delle ultime settimane. Non sarà una missione semplice, anche se l'idea è che possa fare come Bellingham e Dembele - e Sancho - venduti a cifre stratosferiche dopo l'esplosione in Bundesliga.

Problemi circolatori

All'inizio della stagione Karetsas ha avuto qualche problema, con Lars Ricken, direttore generale del Borussia Dortmund, che aveva spiegato l'accaduto. "È successo tutto dal nulla. Inizialmente pensavo potesse trattarsi di un problema muscolare, ma poi ho visto che non si toccava la coscia ed è stato portato via in barella. In quel momento si rimane naturalmente un po' scioccati. Speriamo che migliori rapidamente e che non sia nulla di serio. La cosa più importante è la sua salute. Eravamo tutti preoccupati, perché è un ragazzo che porta tanta qualità alla squadra".

Anche il direttore sportivo Ole Book aveva parlato della situazione: "È stato sostituito per problemi circolatori, è successo improvvisamente. Si è seduto ed è stato portato in ospedale per ulteriori esami". Pochi giorni dopo sono arrivati i risultati che non hanno evidenziato alcunché di anomalo, permettendo al giovane greco di rientrare in campo senza problemi. Oggi Kostantinos Karetsas compie 19 anni.