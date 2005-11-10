Samuel Iling-Junior, l'Aston Villa come salto definitivo... nel buio. Ora al Bolton in Championship

Nel calcio, molto spesso, una promessa può diventare qualsiasi cosa. Samuel Iling-Junior lo ha vissuto sulla propria pelle alla Juventus. Arrivato a Torino dal Chelsea nel 2020, aveva conquistato rapidamente spazio tra Primavera, Next Gen e prima squadra. Salvo poi essere sacrificato sull'altare del fair play finanziario - e della necessità di guadagnare milioni di plusvalenze - oltre all'arrivo di Douglas Luiz in bianconero.

Percorso con buche

Due anni dopo la cessione all'Aston Villa - 14 milioni di euro più 3 di bonus, non cifre da attore non protagonista - Iling-Junior ha già attraversato cinque squadre in prestito e oggi gioca in Championship, al Bolton. In mezzo anche un ritorno in Italia al Pisa che avrebbe dovuto rappresentare l'occasione del rilancio. Si è trasformato nell'ennesimo capitolo complicato. Poteva essere il salto definitivo, quello a Birmingham, è diventato una prigione da cui evadere, ma non senza (molte, troppe) difficoltà.

Il suo nome sarà sempre legato alla prima vittoria in Champions League da parte del Bologna contro il Benfica. Un raggio di luce nell'oscurità degli ultimi due anni che si traducono anche in (solamente) cinque presenze con il Pisa, 107 minuti totali, e due mancate convocazioni per scelta tecnica. Oggi Iling Junior compie 23 anni.