La quinta giornata della League Phase di Champions League mette di fronte Como e AEK Atene, in una sfida importante per il cammino europeo dei lariani. Questa sera alle ore 21, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, la squadra di Cesc Fabregas vuole proseguire il proprio straordinario percorso europeo e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. I biancoblù occupano attualmente il quarto posto in classifica con nove punti, mentre gli ospiti greci sono al ventinovesimo posto con tre punti. Una partita da affrontare con attenzione, ma nella quale il Como parte con ambizioni importanti.

COME ARRIVA IL COMO

I lariani arrivano all'appuntamento europeo dopo aver ritrovato il successo in campionato contro il Cagliari, battuto 2-0 al Sinigaglia. La squadra di Fabregas vuole dare continuità ai propri risultati e soprattutto confermare quanto di straordinario mostrato finora in Champions League. Tre vittorie nelle prime quattro giornate, contro Lipsia, Manchester United e Lens, con la spettacolare affermazione per 9-1 in Francia che ha fatto il giro d'Europa. Diciannove le reti realizzate nella competizione, un bottino che testimonia tutta la qualità e la forza offensiva dei lombardi. Per la sfida contro i greci il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Butez, con Couto e Alex Valle sulle corsie esterne e la coppia centrale formata da Ramon e Chalobah. In mediana dovrebbero agire Perrone e Milla, mentre sulla trequarti Da Cunha e Nico Paz sembrano destinati a partire dal primo minuto, con Baturina favorito per completare il reparto offensivo. Il fantasista argentino, partito inizialmente dalla panchina contro il Cagliari, è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Davanti il riferimento sarà ancora Douvikas, protagonista di un avvio europeo particolarmente prolifico.

COME ARRIVA L'AEK ATENE

Situazione più complicata per l'AEK Atene, che si presenta con l'obiettivo di rilanciare un percorso europeo finora al di sotto delle aspettative. I greci hanno raccolto soltanto tre punti nelle prime quattro giornate e occupano il ventinovesimo posto della classifica. Dopo la vittoria all'esordio contro il LASK, sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Shakhtar Donetsk, Manchester City e Real Madrid. Sono undici le reti incassate finora in Champions League, un dato che evidenzia le difficoltà difensive degli ateniesi. Per la trasferta di Como il tecnico dovrebbe optare per un 4-4-2, con Strakosha tra i pali e una linea difensiva composta da Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Mantalos, Vitalis, Marin e Majer, mentre in avanti la coppia sarà formata da Jovic e Varga.