Cagliari-Milan, le probabili formazioni: riecco Leao dal 1'. Fullkrug-Pulisic in panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Milan (Venerdì 2 gennaio, ore 20.45, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva il Cagliari.

Recuperati Mina e Rodriguez in difesa per il match contro il Milan, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane sembra orientato sul 4-3-1-2. Caprile naturalmente in porta. La difesa dovrebbe vedere Zappa, Mina, Rodriguez e uno tra Idrissi e Obert, con il secondo favorito. A centrocampo sembrerebbero esserci Palestra, Deiola e Adopo. Sulla trequarti Gaetano sembra essere destinato ad avere la maglia da titolare, a supporto della coppia d'attacco formata da Borrelli e uno tra Esposito e Kilicsoy, con il turco che sembra poter essere schierato dal primo minuto dare anche le ottime prestazioni nelle due partite per natalizie.

Come arriva il Milan.

La prima big a scendere in campo nel 2026 è il Milan che, grazie ad una deroga speciale, vedrà già in panchina il primo acquisto della Serie A, Niclas Fullkrug. Al fianco del tedesco si accomoderà Christian Pulisic, ancora alle prese con un fastidio al flessore e pronto a gara in corso; di conseguenza, con Christopher Nkunku out per un problema alla caviglia, l’attacco titolare sarà composto da Rafael Leao, che torna a disposizione dopo un mese, e dall’adattato Ruben Loftus-Cheek. Il posto a centrocampo dell’inglese sarà preso da Youssouf Fofana e il reparto completato da Luka Modric, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. In difesa, davanti a Mike Maignan, Matteo Gabbia è recuperato, ma va in panchina: spazio ancora a Koni De Winter. Ai suoi lati, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, che stringerà i denti nonostante la febbre.