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Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: Mora-Soule alle spalle di Malen. Out Berardi

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Redazione TMW
Oggi alle 16:50Probabili formazioni
autore Redazione TMW
06.11.2026 16:50Probabili formazioni
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La partita è in programma sabato 7 novembre, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN e Sky.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Sassuolo:

Come arriva la Roma

Gasperini dovrebbe affidarsi ancora al consueto 3-4-2-1, senza escludere qualche cambio nell'undici titolare per gestire le energie dopo l'impegno europeo. In porta resta in dubbio Gollini, assente a Manchester a causa di un problema alla schiena: qualora non dovesse recuperare, toccherebbe nuovamente a Vasquez.
Nel reparto arretrato si va verso il ritorno di Mancini dal primo minuto, al fianco di Ndicka ed Hermoso, anche se Ghilardi resta un'opzione da tenere in considerazione. Sulla corsia destra è aperto il duello tra Molina e Lulli, mentre Wesley parte in vantaggio a sinistra. In mediana, invece, Cristante dovrebbe fare coppia con de Roon. Alle spalle dell'unica punta Malen, ancora favorito su Castro, dovrebbero agire Soulé e Rodrigo Mora.

Come arriva il Sassuolo

Il Sassuolo dovrebbe ripartire dal 4-3-3, ma Aquilani conserva diversi dubbi soprattutto in difesa e a centrocampo e va tenuta in considerazione l'ipotesi di un passaggio alla difesa a 3. Davanti a Turati, Van Der Brempt resta in vantaggio su Cinquegrano a destra, mentre al centro Idzes e Walukiewicz sembrano favoriti, con Caleta-Car e Odenthal ancora in corsa per una maglia. A sinistra dovrebbe esserci Doig. In mezzo, il ritorno di Thorstvedt dopo la squalifica ridisegna le gerarchie: Matic resta il riferimento, mentre Sulemana sfida Adzic e Bakola per completare il reparto. Davanti, viste le assenze di Berardi e Volpato, due le opzioni: Dominguez o Cinquegrano per completare il tridente con Esposito e Laurienté.

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