Inter-Parma, le probabili formazioni: torna Calhanoglu, in attacco Thuram e Bonny

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Parma:

Come arriva l'Inter

Messa da parte la pausa nazionali, l’Inter torna in campo davanti ai suoi tifosi. La sfida contro il Parma emana dolci ricordi di uno scudetto vinto ma ora non ci sono programmi e festeggiamenti. Cristian Chivu schiererà in campo i suoi migliori undici per allungare in classifica, ma persistono ancora dei ballottaggi. Tra i pali il dubbio esiste tra Martinez e Provedel dietro alla difesa che sarà formata da Bisseck, Akanji e Bastoni. Fasce destinate a Dimarco che ha recuperato la condizione e a Diouf, mentre Calhanoglu torna in cabina di regia supportato da Barella e Mkhitaryan data l’assenza di Jones per infortunio, ma anche Sucic si candida per una maglia da titolare. Davanti agirà la coppia d’attacco formata da Thuram-Bonny con Pio e Lautaro pronti ad entrare. (da Milano, Marta Bonfiglio)

Come arriva il Parma

C’è grande curiosità nello scoprire quale sarà il primo Parma di mister Alberto Gilardino, che ripartirà dalla consueta linea difensiva a tre. In questo caso due sono i punti fermi: Troilo al centro e Diego Carlos alla sua destra, mentre rimane il dubbio su chi svolgerà il ruolo di braccetto sinistro. Tra Drobnic e Delprato è favorito il secondo, con il capitano pronto ad adattarsi sulla sinistra per completare la linea a difesa della porta di Corvi. Tanti dubbi anche a centrocampo, dove l’unico certo del posto è Keita, affiancato da Sierro, mentre Lontani agirà in una posizione più avanzata, anche se rimane da capire la reale condizione di Bernabé: in caso di via libera, sarebbe difficile rinunciare a lui. Sulle corsie esterne agiranno invece Britschgi e Valeri, rispettivamente a destra e sinistra, mentre l’unica punta sarà Romero. A completare l’undici uno tra Touré ed Elphege, con il maliano leggermente favorito. (da Parma, Edoardo Mammoli)