Torino-Udinese, le probabili formazioni: Adams solo a gara in corso, Jovanovic per Zaniolo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Udinese:

Come arriva il Torino

Il Torino ritrova Adams, lo scozzese viaggia verso la convocazione per la sfida contro l’Udinese ma il tecnico Abate pensa di utilizzarlo a gara in corso. Così si va verso la conferma del tandem Vlasic-Simeone, in un 3-5-1-1 che in difesa dovrebbe vedere ancora il terzetto formato da Comuzzo, Coco e Comert davanti al portiere Perri. Sulle corsie laterali c’è Fortini che non è al meglio, la coppia favorita è Belghali a destra e Cacciamani a sinistra. A centrocampo recupera Casadei, il classe 2003 ha lanciato la sfida a Gineitis per completare la mediana insieme agli intoccabili Mandragora e Fitz-Jim. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva l'Udinese

L'Udinese si prepara per la sfida contro il Torino con le aggiunte di Solet e Alaba. Il primo ha recuperato dall'infortunio e sarà di nuovo al suo posto in difesa, per il secondo si deciderà all'ultimo se sarà già l'occasione per il suo esordio da titolare. In porta nel 3-4-2-1 ci sarà Okoye, con Abankwah e il ballottaggio Kabasele-Ebosse per completare la linea con Solet. Sulle fasce Kamara e Vojvoda, con al centro Karlstrom e Lovric che insidia la posizione di Miller. Jovanovic è in vantaggio su tutti per andare a sostituire Zaniolo, al suo fianco ci sarà Ekkelenkamp dietro l'unica punta Davis. (da Udine, Davide Marchiol)