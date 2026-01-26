1-1 col Milan, agganciato il Napoli. Il Messaggero: "Roma pari al terzo posto"

"Roma pari al terzo posto" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. La Roma trova il primo pareggio bloccata in casa dal Milan sull'1-1. Grande primo tempo della formazione giallorossa ma la squadra di Gasperini ha sbattuto su Maignan, migliore in campo in assoluto. Nella ripresa un colpo di testa di De Winter ha permesso ai rossoneri di portarsi in vantaggio ma Pellegrini su rigore ha ristabilito la parità.

La partita è stata bella, con la Roma largamente in controllo. La grande capacità della Roma di dominare e creare occasioni, la resistenza d’acciaio del Milan che poi nella ripresa ha trovato il vantaggio e ha poi messo in difficoltà i giallorossi che l'hanno riacciuffata su rigore.

"Usciamo con tanta fiducia, ma un po' di rammarico c'è" ha detto Gasperini dopo la gara. Ora però è fuga Inter: la squadra di Chivu è a 5 punti sul Milan, 9 su Roma e Napoli, 10 sulla Juve.