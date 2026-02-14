Alla fine arriva Modric. La Repubblica: "Il Milan spreca ma vola con il maestro"

"Alla fine arriva Modric: il Milan spreca ma vola con il maestro": così La Repubblica in edicola quest'oggi commenta la vittoria del Milan a 5 minuti dalla fine alla Cetilar Arena contro il Pisa. In quindici minuti il rigore sbagliato da Füllkrug e il pari di Loyola dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Lotfus-Cheek. Poi il croato regala la vittoria all’85’ con una magia.

Per vincere una partita più ispida del previsto, il Milan ha avuto bisogno a un certo punto di tutti i più forti: Leao e Pulisic, che erano rimasti in panchina a tamponare i rispettivi acciacchi, e naturalmente Modric, che con un guizzo dei suoi ha rimesso a posto una situazione complicata. Ora la vetta, in attesa di Inter-Juve di stasera, + a -5.