Bene Milan e Napoli, Corriere della Sera esalta l'Inter: "Vince e resta prima"

Hanno vinto tutte le big attese ieri. Il Milan nel lunch match domenicale e sotto gli occhi di Fullkrug ha dato spettacolo, demolendo 3-0 l'Hellas Verona con una prestazione altisonante di Nkunku (doppietta), mentre la Cremonese è caduta nell'incrocio con il Napoli da Supercoppa (2-0). Il Corriere della Sera però pone l'accento sulla capolista: "L'Inter vince e resta prima", il titolo adoperato in taglio alto e in prima pagina.

L'ingresso di Pio Esposito e l'assist da sangue freddo per Lautaro hanno permesso al Toro di purgare a tu per tu Carnesecchi per trovare il gol vittoria che ha riportato i nerazzurri in cima alla classifica di Serie A con 36 punti.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato così l'esito del match contro l'Atalanta (1-0) in conferenza stampa post-partita: "Abbiamo affrontato una grande Atalanta a Bergamo. Sapevamo che non era semplice: l'Inter stasera ha dato il massimo. Ci hanno concesso nel primo tempo molto di più dalla parte destra. Hanno fatto bene sia subentrati che titolari, tutti consapevoli che sarebbe stata una gara importante".

Autore di una buona prova Piotr Zielinski, sempre più a immagine e somiglianza del trequartista polacco apprezzato ai tempi d'oro di Napoli: "Mi sento bene e voglio sempre fare bene per l'Inter e cerco di dare il mio grande contributo", il commento in conferenza stampa al termine della gara. "Obiettivi? "Sono partito con dei problemi fisici, poi sono riuscito a migliorare. Voglio dare tanto all'Inter e negli ultimi mesi si sta vedendo la mia miglior versione e voglio dare continuità alle mie prestazioni".