C'è Atalanta-Napoli, L'Eco di Bergamo apre stamattina: "Occasione ghiotta"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con un focus come di consueto sulla formazione cittadina. Il titolo proposto è il seguente, presente nello specifico in taglio alto: "C'è Atalanta-Napoli: occasione ghiotta". Nerazzurri in cerca di riscatto dopo il ko in Champions col Dortmund e vogliosi di rispondere al Como, che nel giro di pochi giorni ha conquistato 4 punti contro Milan e Juventus.

Il doppio ex Pierpaolo Marino ha parlato così della gara: “Uno scontro diretto soprattutto per l’Atalanta: l’ultima possibilità di riaprire i giochi per la Champions League. Prima dell’arrivo di Palladino tutto sembrava compromesso, poi il mister ha fatto una media punti eccezionale dando questa chance importante. Ambiente e società ci sperano, e per il Napoli non sarà facile”.