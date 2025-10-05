Como imbattuto a Bergamo. La Provincia in taglio alto: "Perrone riprende la Dea"
Secondo pareggio consecutivo per il Como che ieri sera, nel posticipo del sabato della sesta giornata di serie A, alla New Balance arena di Bergamo contro l’Atalanta, i lariani non sono andati oltre il risultato di 1-1.
Gli ospiti, orfani di Cesc Fabregas in panchina a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno di campionato contro la Cremonese, sono andati sotto dopo sei minuti grazie al goal di Samardzic. Il pareggio è arrivato al 19’ con il tiro cross di Perrone che si infila alle spalle di Carnesecchi grazie all’ausilio del palo e della Goal Line Technology.
