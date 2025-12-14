Conte a Udine per blindare la vetta. Cronache di Napoli: "Titolari in campo, novità Spinazzola"
Mantenere la testa della classifica. Questo l’obiettivo di Antonio Conte e i suoi, che questo pomeriggio alle ore 15:00 scendono sul terreno di gioco del Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese, nella quindicesima giornata di Serie A.
Nonostante i tanti impegni ravvicinati e i numerosi infortuni che stanno falcidiando la squadra, il tecnico salentino è pronto a ripartire dai titolarissimi. Una delle due novità di formazione dovrebbe essere rappresentata dal cambio di Politano per Lang come trequartista da affiancare a Neres, dietro la punta Hojlund.
L’altra dovrebbe essere l’impiego di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, a formare un centrocampo che a destra vedrà l’impiego di capitan Di Lorenzo e al centro la coppia McTominay ed Elmas.
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
