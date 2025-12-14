Conte a Udine per blindare la vetta. Cronache di Napoli: "Titolari in campo, novità Spinazzola"

Mantenere la testa della classifica. Questo l’obiettivo di Antonio Conte e i suoi, che questo pomeriggio alle ore 15:00 scendono sul terreno di gioco del Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese, nella quindicesima giornata di Serie A.

Nonostante i tanti impegni ravvicinati e i numerosi infortuni che stanno falcidiando la squadra, il tecnico salentino è pronto a ripartire dai titolarissimi. Una delle due novità di formazione dovrebbe essere rappresentata dal cambio di Politano per Lang come trequartista da affiancare a Neres, dietro la punta Hojlund.

L’altra dovrebbe essere l’impiego di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, a formare un centrocampo che a destra vedrà l’impiego di capitan Di Lorenzo e al centro la coppia McTominay ed Elmas.