Conte con l'undici di Supercoppa per la Lazio. Cronache di Napoli: "Che sfida con Sarri"
Sarà il Napoli ad aprire la domenica di campionato, impegnato all’Olimpico contro la Lazio nel lunch match delle 12:30 valido per la 18ª giornata di Serie A. La formazione allenata da Antonio Conte proverà a staccare le inseguitrici, rispondere al Milan e superare momentaneamente l’Inter.
Gli azzurri vorranno cominciare l'anno col piede giusto in vista di un tour de force che da qui al primo febbraio li vedrà impegnati in 9 partite in 29 giorni tra campionato e Champions. La prima lo metterà di fronte, appunto, al rivale Maurizio Sarri, in quello che si preannuncia un vero e proprio match di cartello.
Il tecnico salentino dovrebbe ripartire dallo stesso undici che ha trionfato in Supercoppa a Riyadh, con Di Lorenzo come braccetto, Politano sulla destra ed Elmas a completare il tridente d’attacco assieme a Neres e Hojlund. Tornano tra i convocati anche Meret e Olivera, out invece il difensore Beukema.
