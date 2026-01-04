"Hellas, la prima del 2026 è già un bivio": L'Arena in prima pagina avvisa il Verona
"Hellas, la prima del 2026 è già un bivio: con il Toro servono punti. Oggi in campo al Bentegodi": così il quotidiano L'Arena di Verona apre in merito alla gara che i gialloblu di Paolo Zanetti affronteranno oggi alle 18 contro il Torino di Marco Baroni. Il Verona è attualmente terz'ultimo a pari merito con il Pisa, con 12 punti.
