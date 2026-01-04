"Ferguson sbaglia tutto": La Repubblica di Roma in prima pagina sul ko dei giallorossi
TUTTO mercato WEB
La Roma di Gian Piero Gasperini ha perso ieri sera di misura contro l'Atalanta a causa di un contestato gol di Scalvini a Bergamo (1-0). Nell'edizione odierna - di domenica 4 gennaio 2026 - del quotidiano La Repubblica (edizione Roma) si legge in prima pagina: "Roma: Ferguson sbaglia tutto".
Poi in merito ai cugini della Lazio, che oggi affronteranno il Napoli dell'ex Maurizio Sarri nel lunch match delle 12.30, si legge: "Lazio: Sarri tra Conte e il mercato".
Articoli correlati
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia