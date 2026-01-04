"Delusione Genoa, fischi dei tifosi": La Repubblica (ed. Genova) sul pari del Grifone
"Delusione Genoa con il Pisa. Solo un pari, fischi dei tifosi": così il quotidiano La Repubblica (edizione Genova) oggi, domenica 4 gennaio 2026, titola in edicola sull'1-1 rimediato dal Grifone di Daniele De Rossi contro il Pisa di Alberto Gilardino.
Allo stadio Luigi Ferraris ieri pomeriggio non è bastato un bel gol del centravanti italiano Lorenzo Colombo per regalare il primo successo in casa dopo più di un mese ai rossoblu, visto che dopo nemmeno venti minuti è arrivata la rete del pareggio realizzata da Mehdi Leris per i nerazzurri. Entrambe le squadre rimangono così pienamente invischiate nella lotta salvezza ed in attesa di conoscere i risultati delle rivali.
