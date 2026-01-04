Fiorentina, al Franchi arriva la Cremonese. Il Corriere Fiorentino: "Viola obbligati a vincere"
Il 2026 della Fiorentina inizia da una delicatissima sfida salvezza contro la Cremonese, match in programma al Franchi alle 15:00 e valida per la 18^ giornata di Serie A.
Paolo Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-4-2 adottato nelle ultime uscite, ma il grande dubbio riguarda la presenza o meno di Moise Kean. Il calciatore è stato assente al Viola Park per diversi giorni a causa di motivi personali ed è tornato a disposizione soltanto nella giornata di ieri, per questo motivo è in dubbio la sua presenza dal primo minuto, con Piccoli che scalpita per agire al fianco di Gudmundsson.
Sarà in panchina, invece, il primo acquisto di questa sessione invernale dei viola Manor Solomon. Il giocatore è arrivato a Firenze nelle scorse ore dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.
