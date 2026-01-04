Gasperini ko tra le polemiche. Il Corriere di Roma apre con le sue parole: "Preso gol assurdo"

Accolto con grande affetto dai suoi ex tifosi, Gasperini esce però sconfitto di misura nella sfida vinta dall’Atalanta contro la Roma. A decidere la gara è Giorgio Scalvini, uno dei suoi ragazzi simbolo, tornato al gol dopo oltre un anno: l’ultima rete risaliva infatti al 2 giugno 2024, prima del grave infortunio al crociato rimediato contro la Fiorentina.

La marcatura non è però esente da discussioni, perché nel corso dell’azione il difensore nerazzurro sembra colpire Svilar con le mani sul volto. Al di là delle polemiche, per la Roma si tratta della quarta sconfitta nelle ultime sei partite di Serie A, un rendimento che permette alla Juventus di raggiungerla al quarto posto. Nel dopo gara, però, Gasperini respinge ogni lettura negativa: “Questa battuta d’arresto non ci ridimensiona. L’Atalanta resta una società forte e ben strutturata, e stare davanti a loro è motivo di orgoglio”. Tuttavia, il tecnico piemontese definisce 'inspiegabile' la rete di Scalvini dopo il controllo al VAR.

Intanto oggi tocca alla Lazio, impegnata all’Olimpico alle 12:30 contro il Napoli. I biancocelesti non pensano solo al match: dopo l’addio di Castellanos, la dirigenza guidata da Lotito è molto attiva sul fronte trasferimenti e anche Guendouzi è in bilico.