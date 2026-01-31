Conte sprona gli azzurri, Il Mattino in prima pagina: "Riprendiamo la corsa"
"Conte sprona gli azzurri: 'Riprendiamo la corsa'" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Napoli atteso dalla sfida dalla Fiorentina, il tecnico prova a caricare i suoi dopo la delusione per l'eliminazione dalla Champions League e prova a riversare le energie sul campionato. Con la Fiorentina gli assi Vergara e Hojlund.
Amarcord Champions - Spazio anche ai sorteggi Champions, con la Juventus che sfida il Galatasaray "Osimhen contro Spalletti: il derby amarcord del terzo Scudetto".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L'Inter spera ancora in Diaby ma c'è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all'assalto di Lookman
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
