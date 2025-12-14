Cuesta beffato da una Lazio in 9. La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Quanti rimpianti"

La sfida disputata allo stadio Tardini ha avuto contorni incredibili. Il Parma cade per 0-1 contro la Lazio nonostante si sia trovato a giocare con due uomini in più, un risultato che lascia grande amarezza tra i tifosi gialloblù. Una sconfitta difficile da spiegare, maturata in una gara che sembrava ormai indirizzata a favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempo, infatti, il Parma ha costantemente spinto la Lazio nella propria area di rigore. Pur senza costruire occasioni limpide da gol, la squadra emiliana ha tenuto il controllo del gioco, costringendo gli uomini di Sarri a difendersi con ordine e sacrificio. All’82’, però, arriva l’episodio che cambia tutto: Noslin segna il gol decisivo per la Lazio poco dopo la seconda espulsione biancoceleste.

Così Cuesta al termine del match: "Siamo veramente dispiaciuti, non era il risultato che volevamo. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Con un evento sporadico hanno trovato il gol e non abbiamo reagito. Volevamo fare di più, siamo stati nella metà campo avversaria, creare giocate per avere più spazio, forzare le palle inattive. Non siamo abituati a trovare queste situazioni ma dobbiamo fare meglio e analizzare per migliorare. Ci dispiace per i tifosi e per noi".