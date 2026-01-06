Dalla sfida con il Sassuolo al ritorno di Chiesa. Tuttosport in prima pagina: "Fede Juve"

"Fede Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul calciomercato bianconero. Il nome più caldo al momento è quello di Federico Chiesa, che avrebbe già dato il suo ok per il ritorno in Italia. La Juve quindi dovrebbe trovare soltanto la formula giusta per convincere il Liverpool, dove l'attaccante non ha trovato grande spazio sotto la guida di Arne Slot.

Intanto la Juventus questa sera riprenderà il proprio percorso in campionato, facendo visita al Sassuolo al Mapei Stadium. Il tecnico Luciano Spalletti si affida a Kenan Yildiz e alla coppia David-Openda per riprendere la marcia interrotta con il pareggio contro il Lecce. Tra le note positive c'è quella del rientro di Koopmeiners, altra pedina su cui Spalletti farà certamente affidamento per la gara di Reggio Emilia.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che sta valutando la pista legata al centrocampista Boubakary Soumaré, in scadenza con il Leicester. Il Villarreal invece punta con forza Casadei, che però vorrebbe rimanere al Toro. Per Ngonge, ai margini del progetto tecnico, sembrebbero esserci Fiorentina e Lazio, club con cui il Torino potrebbe anche concretizzare lo scambio Mandas-Israel. Infine, Cairo potrebbe fare cassa con Njie, valutato 15 milioni di euro.