Dalle critiche agli applausi, "McFratm spinge gli azzurri". Il Mattino carica McTominay per Udine

"McFratm spinge gli azzurri". Il Mattino carica il Napoli nella sua prima pagina odierna. Il titolo principale dedicato allo sport dal quotidiano partenopeo riguarda come di consueto l'attualità azzurra, già proiettata verso la sfida odierna con l'Udinese.

"Oggi l'Udinese per restare in vetta. Lo scozzese sempre più leader", si legge meò sottotitolo, proprio accanto a una foto di un'esultanza rabbiosa del centrocampista ex Manchester United. E pensare che McTominay, soltanto a inizio stagione, era stato aspramente criticato perché inizialmente incapace di confermare gli altissimi livelli di rendimento dell'anno scorso.

Come arriva il Napoli alla sfida di Udine

Napoli in piena emergenza di uomini: Antonio Conte, anche all’indomani della sconfitta di Lisbona in Champions League, ha ribadito di avere margini di scelta ridotti in questa fase a causa dei numerosi infortuni. Per questo motivo, in vista della trasferta di Udine, non è da escludere la conferma del 3-4-2-1 con pochissime novità rispetto alla formazione iniziale schierata a Lisbona. Tra i pali il solito Milinkovic-Savic e difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno, a centrocampo sugli esterni Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, mentre al centro si va verso la conferma di Elmas (ma occhio a Vergara) e McTominay. In attacco potrebbe rifiatare Lang, con Politano a destra e Neres che slitta a sinistra. Nel ruolo del centravanti Hojlund (da Napoli, Arturo Minervini)