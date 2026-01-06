David sotto tiro, Fede vuole tornare. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve, il caso e Chiesa"
"Juve, il caso e Chiesa" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio ai bianconeri attesi quest'oggi dal match in casa del Sassuolo (fischio d'inizio al Mapei Stadium alle ore 20.45). Nel frattempo però tiene banco la questione legata al flop David e al calciomercato con Federico Chiesa pronto a lasciare il Liverpool per tornare in bianconero.
Scontro Scudetto - "Lautaro-Conte la sfida dei re" scrive il quotidiano rosa nel suo taglio alto. Riparte il campionato, cresce già l'attesa per lo scontro di domenica prossima tra l'Inter di Chivu e il Napoli di Conte. I nerazzurri intanto dicono addio a Cancelo: accordo con il Barcellona.
Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
