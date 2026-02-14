Derby d'Italia nella Milano dei Giochi, La Stampa: "Inter-Juve a cinque cerchi"
"Inter-Juve a 5 cerchi" scrive quest'oggi La Stampa nella sua sezione sportiva. Nerazzurri e bianconeri si sfidano nella Milano dei Giochi (20,45). In palio l’allungo in vetta e la difesa della zona Champions. A modo suo è una cerimonia anche Inter-Juventus: a Milano si celebra il calcio. Trattasi di nuovo show a distanza di pochi giorni da quello d’apertura dei Giochi. Riflettori ancora su San Siro.
Inutile dire che Spalletti non parte favorito, ma chissà: la Juve ci crede. Il clima è olimpico, i duelli non mancano. In un certo senso, quelli chiave sono a 5 cerchi. In pieno mood Milano-Cortina.
