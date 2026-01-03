Fabregas sfida Runjaic. La Provincia di Como: "Mezzogiorno al Sinigaglia. Oggi c'è Como-Udinese"

Il Como torna al Sinigaglia dopo oltre un mese e lo fa per la sfida in programma quest'oggi contro l'Udinese. I ragazzi di Fabregas, attualmente sesti in classifica, tornano a giocare davanti ai propri tifosi per continuare il bellissimo percorso portato avanti fino a qui. Dall'altra parte un Udinese che prova a restare a galla e che per l'occasione vuole dimostrare continuità. "Mezzogiorno al Sinigaglia. Oggi c'è Como-Udinese" è il titolo con il quale il quotidiano apre la prima pagina.