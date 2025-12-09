Grande illusione Torino, La Stampa: "Contro la Cremonese è l'ultima spiaggia per Baroni"

"Grande illusione Toro: col Milan da 2-0 a 2-3" è il titolo che si legge nella prima pagina de La Stampa oggi in edicola in merito alla sconfitta ieri sera dei granata contro il Milan. Il 3-2 rossonero al Grande Torino è meritato per come la squadra di Allegri, si legge sul quotidiano. L’uno-due firmato da Vlasic e Zapata in 17 minuti aveva illuso i 26 mila spettatori sulla rinascita dei granata, capaci già di fermare le capolista Roma e Napoli con prestazioni sontuose.

E invece tutti i limiti strutturali, mentali e fisici sono venuti fuori in una ripresa orrenda: così il Toro incassa la terza sconfitta di fila e viene raggiunto da Cagliari, Genoa e Parma, ma soprattutto si interroga sulle capacità del tecnico Baroni che ci ha messo del suo per favorire la riscossa rossonera con cambi ritardati. La sfida casalinga di sabato contro la Cremonese dell’ex Nicola diventa più di un’ultima spiaggia per lui e per questo Toro che viaggia con la media da retrocessione di un punto a partita.